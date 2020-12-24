罷免高雄巿議員黃捷明年2月6日投票，民進黨內許多議員和立委都挺身聲援黃捷，對此，資深韓粉潘恩西痛批，黃捷跑去台北找綠營人討拍，還說罷捷是對年輕世代的罷凌，他聽完真的要吐血，黃捷覺得高雄還不夠對立嗎？還是想要繼續消費年輕人？

潘恩西23 日在臉書發文表示，看到黃捷跑去台北討拍，找了親綠的立委和議員為其站台，還發新聞稿稱︰「黃捷罷免案成案是對年輕世代赤裸裸的歧視與霸凌，並呼籲全國縣市議員及立委，站出來共同聲援黃捷，向霸凌說不！」真的只有要吐血！

潘恩西質問黃捷，是不是忘了她今年6月在臉書講過的話？「如果有超過一定比例的鳳山選民認為是她問政失職、阻礙鳳山發展，所以要罷免她，她一定不會戀棧。」現在連署二階段罷免成案，為何還戀棧議員職位？還跑去台北找民進黨立委、議員合體，口口說是對年輕世代赤裸裸的歧視和霸凌！

潘恩西直言，黃捷有想過自己為何遭到罷免？想升高世代對立是黃捷吧？總統大選過後，黃捷還辦了一個「選後關係修復團體討論」。如今覺得格外諷刺，看到罷捷大軍壓境，不得不再度挑起「年輕世代vs中老年世代」的對立，以圖謀夾縫中求生存！

潘恩西痛批，黃捷覺得高雄還不夠對立嗎？還是想要繼續消費年輕人？說好的修補關係呢？黃捷會不會被罷免他不知道，但這種表裡不一的民代，真的能少一個是一個！

為抵制罷免，黃捷23日與無黨籍立委林昶佐和無黨籍台北市議員林亮君等人於立法院召開記者會，共同聲援黃捷。民進黨高雄巿黨部主委趙天麟21日表示，會聲援黃捷，因為她是一個表現很傑出的議員，不能因為她有精采的質詢，翻了白眼重挫韓國瑜民調，導致她要面對報復性罷免，這沒有正當性。

(中時新聞網)