立法院24日院會將處理含萊克多巴胺美豬進口行政命令及相關修正法案，「表決大戰」將開打。國民黨原訂於23、24日在立法院外舉行大規模抗爭，後因台灣爆出新冠肺炎本土病例而取消，僅保留23日晚間的直播開講。港媒評論質疑，在萊豬入台最關鍵時刻，國民黨的動作與外傳向美國低頭的風聲不謀而合，讓人不多做聯想也難。

香港媒體《中評社》24日評論指出，國民黨取消23、24日的反萊豬抗爭活動，有兩大巧合值得探究：第一，蔡政府引以為傲的253天無本土新冠肺炎病例，在22日破功；因反萊豬抗爭將超過500人，中央流行疫情指揮中心提升防疫等級，遂要求國民黨須繳交實名冊。國民黨在開放式場地難以做到實名制，以及怕活動成防疫破口反模糊萊豬焦點等考量下，取消一系列活動與動員令，改為線上直播。

第二，台中市市長盧秀燕16日當面向來訪的美國在台協會處長（American Institute in Taiwan，AIT）酈英傑表達反萊豬立場，傳國民黨黨主席江啟臣事後主動求見酈，重申國民黨「反萊豬不反美」的立場，也表達了「管不住國民黨」的訊息。雖江駁斥此傳言，但AIT針對國民黨發表措辭強烈聲明、國民黨取消抗爭活動都是事實，不禁引發外界揣測。

評論強調，本與國民黨共同抗爭的新黨及民間團體團，活動都照常進行，唯獨主角國民黨取消集會，種種跡象實在太過巧合，讓人不多做聯想也難。評論也警告，萊豬進口政策身為少數在野的國民黨本就擋不住，但先前祭出激烈手段好不容易累積了民意與士氣，如今在關鍵時刻又取消集會又傳向美國低頭，會否前功盡棄，是國民黨的重大考驗。

(中時新聞網)