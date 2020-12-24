【愛傳媒陳朝平專欄】民間反瘦肉精毒豬聯盟12月21日到美國在台協會（AIT）下戰帖，邀請AIT處長酈英傑針對萊克多巴胺毒性進行科學討論。

AIT傍晚發出聲明表示，「我們對美國食品無比自豪，也對用來確保美國食品既安全又具備最高品質的完備、透明、基於科學標準的流程，深具信心。」

AIT對美國食品無比自豪，似乎只限於AIT所謂的高品質、透明、基於科學標準流程檢驗得來的「安全」。

不過，提兩個事實，或許AIT對美國食品的無比自豪，就得轉為無比羞愧了！

2020年2月間，美國疾病防治中心（CDC）公布了一項最新的報告指出，每10名美國成人中，就有4名過胖；嚴重肥胖比率則為10%。

造成美人過胖的原因有兩個，一是美國食物中糖分太高，一是過胖的人多為窮人，因為窮人吃不起新鮮的食物！

美國有多少窮人呢？保守估計，美國有4000萬人生活在貧困線以下。另一項統計更為驚人：美國的貧窮人口接近45%，換算成人口數高達1億5000萬人是貧窮人口，他們得靠政府的補貼來生活。政府的補貼，包括食物在內。

AIT無比自豪的美國食品，不知和美國的肥胖與貧窮問題有無關聯？無論如何，我們還是敬謝不敏！

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(中時新聞網)