【愛傳媒張競專欄】疫情防護竟被case 765搞到破口，社會嘩然鄉親恐慌，民眾憤怒可以理解。但在媒體積極報導之下，必須提出下列呼籲，希望國人必須冷靜，政府更要挺起腰桿，不要見到洋人就軟骨症發作，讓防疫破口衍生出更多的問題：

第一、媒體抽絲剝繭認真追查，提供民眾相關訊息，確實值得肯定。但是與case765相關人士之隱私仍須尊重，所有疫病管控使用case xxx代碼，確實是有其道理存在，媒體千萬不要過度嗜血，報導時不擇手段，必須考量尺度拿捏分寸。千萬不要把單純疫情報導，搞到八卦亂飛扯蛋亂滾另生枝節。

第二、網路中仍有各項訊息傳播，眼花撩亂真假難辨；是否請國家通信傳播委員會除掉修理打壓特定媒體之外，亦花點心思搜集這些四處傳播訊息，過濾不正確資訊，協助衛福部疫病管控處理疫情。

第三、網路上獲知case765活動訊息表格，不知內容真實性為何？但是其中居然出現了「日交協會監視器拒絕調閱」的字樣，這簡直是駭人聽聞不顧他人生死之野蠻行為。防疫是針對全球都要面對共同努力的威脅，整個作為必須周全詳實，絕對不能有漏洞死角。如果真是這樣，如此作法完全不像文明國家應有之作為。

假若確實要保存其隱私，讓不可告人之事避免外洩，考量疫情管控與尊重臺灣民眾健康，至少應該讓防疫人員檢視與case765接觸者之身份，以便進行檢驗確認其未遭感染吧？此乃基本人性與道德，在此籲請外交部長對此展開交涉，總不能讓日本交流協會成為臺灣防疫的漏洞死角吧？

最後、必須再三提醒，媒體報導case765對防疫治療與行動管制相當不合作，並且存心迴避交待其行動所及範圍，既然對方不仁不義，就不能怪我們手段強硬。疫症處理單位務必將人看管好，我們已經有撞死臺灣鄉親，卻被對方矇混出境的難堪事，要是再讓帶有疫病傳染多人者脫逃，大搖大擺出入若無人之境，我們就真是要丟臉丟到南半球去囉！

防疫是大家關切的事，但當情緒憤怒時，務必冷靜思考！

作者為中華戰略學會研究員

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(中時新聞網)