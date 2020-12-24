全聯福利中心是不少婆媽的挖寶勝地，不僅物價美廉，更不時推出優惠商品，吸引消費者搶購。近日一名網友分享，先前逛全聯發現店員都會在特地時間，推出6折優惠商品，文章曝光後，不少網友都跪了。

該名網友昨（23）日於《我愛全聯-好物老實説》分享，經過幾次的購物觀察，生鮮肉品期限快到時，店員會貼上8折標；當日到期的中午後，會陸續把8折標改為6折標，時間點通常落在下午4點左右。

原PO表示，經過他的觀察於特定時間，會有8折變6折的商品可買。（圖／翻攝自我愛全聯-好物老實説）

原PO表示，他發現規模較大的分店，下午4點就會將8折標換成6折；中型規模的分店，則是中午過後將8折換成6折，但時間較不固定。他也歸納出一個結論， 若是下午3點要前往全聯，建議稍微忍一下等到4點，便可從原本的8折變6折。原PO也提醒，各分店的店長會有一些自己的裁量權，因此改標的時間不全然相同。

文章曝光後，引發網友熱烈回應，「這真是全聯好撇步，好厲害！學到招數」、「果然媽媽都是精打細算」。不過，也有不少人表示，家裡附近的全聯要看到6折簡直比登天還難，當日到期還是只有8折標；另外也人看不慣直言，「全聯就是離家近方便購物，那市場收攤是不是也可以6折跟他買？」

(中時新聞網)