孫大千籲政府啟動第二波超前部署 採五項防疫行動 09:132020/12/24 中時 黃福其 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 孫大千臉書發文。(摘自孫大千臉書) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情反撲，國民黨前立委孫大千今天呼籲政府不能再瞻前顧後，心存僥倖，應該斷然啟動「第二波超前部署」，採取五項行動。 第一，全面停止群眾聚集的大型活動。包含聖誕以及跨年晚會，都改由線上收看。 第二，全面盤點國內的醫療資源。包含口罩以及隔離衣的生產，是否足以因應未來的變局。 第三，針對國內大型旅遊觀光景點，啟動流量管制。 第四，補助並輔導醫療體系增設負壓隔離病房。 第五，用盡洪荒之力取得疫苗，並且推動全民施打。 臺灣產物推防疫保險 新聞透視》國內253天無本土病例破功！凡事指揮中心說了算 防疫很堪慮 (中時 ) #孫大千 #第二波 #超前部署 #防疫 #行動 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美空軍2021年將擴大彈性戰鬥部署 反制大陸南海行動 01:102020/12/24 軍事 Apple Car將提前上路 供應鏈搶單 04:102020/12/24 財經要聞 盧秀燕打造 潭子聚興示範園區 04:102020/12/24 政治要聞 國巨集團 發動內部二次整併 04:102020/12/24 財經要聞 台商回流動能強 東元成長有支撐 04:102020/12/24 產業特刊 陸祭社區購九不得 劍指阿里騰訊 04:102020/12/24 產業財經 NBI指數創高 生技基金全賺 04:102020/12/24 投資理財 揭開大人生藍圖 中壽啟動三年數位領航計畫 04:102020/12/24 金融．稅務 監管趨嚴 網路大老好日子到頭 04:102020/12/24 產業財經 更突變、更具傳染力！英國發現南非新變種病毒 患者有驚人變化 05:142020/12/24 國際 《半導體》義隆二度狀告匯頂侵權 求償5000萬 07:442020/12/24 財經 政治熱門新聞 陳時中怒了？嗆媒體「不用再問」 陳揮文回一句酸爆 - 政治 陳其邁最新民調出爐 高雄人竟對這件事不滿意 - 政治 直播》民進黨人數優勢 《學校衛生法》修法禁萊豬闖關失敗 - 政治 黃捷遭移送檢調 時力人頭黨員案為「罷捷」投下震撼彈 - 政治 對今年蔡政府的滿意度如何？ 最新網路民調結果超驚人 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。