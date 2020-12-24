新冠肺炎疫情反撲，國民黨前立委孫大千今天呼籲政府不能再瞻前顧後，心存僥倖，應該斷然啟動「第二波超前部署」，採取五項行動。

第一，全面停止群眾聚集的大型活動。包含聖誕以及跨年晚會，都改由線上收看。

第二，全面盤點國內的醫療資源。包含口罩以及隔離衣的生產，是否足以因應未來的變局。

第三，針對國內大型旅遊觀光景點，啟動流量管制。

第四，補助並輔導醫療體系增設負壓隔離病房。

第五，用盡洪荒之力取得疫苗，並且推動全民施打。

(中時 )