在年終的獲利了結賣壓籠罩下，周三標普500指數尾盤回吐大部分漲幅，終場勉強收在平盤之上，失業給付申請人數下滑，促使投資人將資金投入最可能受惠於經濟重啟的產業，但川普總統再度槓上國會而在政治上引發的不確定性，使市場信心受到打擊。

藍籌股道瓊指數與小型股漲幅領先，以科技股為主的那斯達克指數收黑。

對經濟情勢敏感的周期型股票表現出眾。資金輪動到周期型股票，反映出投資人對經濟從疫情造成的衰退中復甦越來越有信心。在11月初發布樂觀的疫苗後期試驗數據後，美股即斷斷續續展開類股輪動行動。

財富管理公司Keator Group管理合夥人Matthew Keator表示，資金輪動到跌深的類股，這是一個非常受歡迎的跡象，反映估值與多元布局的重要性，也說明希望就在那裡，「當你看到油價回升、旅行和觀光業復甦時，就說明市場正在向前看，也在反映這樣的期望。」

在美國總統川普暗示可能否決總規模達2.3兆美元的支出法案（包括1.4兆美元全年政府支出與近9000億美元新紓困案）後，美國政府可能在年底關門，以及缺乏新一輪財政激勵措施的可能性，使市場受到打壓。

英國與歐盟達成脫歐貿易協議的可能性似乎升高，一名歐洲外交高層透露可能即將達成協議。

周三公布的美國經濟數據好壞不一，上周初領失業金人數下滑、耐久財的新訂單增加，但消費者支出回落、個人所得減少，且因節日購物季在疫情升高之際逐漸接近尾聲，消費者信心也持續衰退。

不過，低迷不振的通膨數據讓市場更加確信，聯準會的寬鬆貨幣政策可能至少維持到2024年。

周三收盤，道瓊工業指數漲114.32點或0.38%，為30,129.83點，盤中一度上漲277點。

標普500指數漲2.75點或0.07%，為3,690.01點，盤中最高上漲0.7%。

那斯達克指數跌36.80點或0.29%，為12,771.11點，因科技巨頭亞馬遜、蘋果與微軟全面下挫。

標普500指數11大類股中，僅地產、科技與公用事業股收黑，分別下跌0.95%、0.85%與0.20%。周期型類股為大盤帶來支撐，能源股上漲2.18%，漲幅最大；金融股漲1.60%，排名第二。

輝瑞上漲1.9%，該公司與美國政府達成協議，到明年7月將額外供應1億劑新冠疫苗。

Supernus Pharmaceuticals Inc飆升14.6%。該公司用於治療注意力不足過動症的實驗性藥物，在成人後期實驗中達到主要目標。

電動車製造商Nikola大跌10.7%，因取消與回收與廢棄物處理公司Republic Services的一項開發電動垃圾車的協議。

美國航空集團（American Airlines Group）和聯合航空發布本月讓無薪假員工重返工作崗位的計畫，股價分別上揚2.6%與2.7%。根據美國國會通過的新一輪紓困案，航空業可望獲得約150億美元的薪資援助。

(時報資訊)