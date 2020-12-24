考量COVID-19疫情風險，今年許多科技大廠、包括品牌廠華碩（2357）相繼取消尾牙及年終晚會等大型聚會活動，在年關將至之際，華碩共同執行長許先越及胡書賓也對內發出感謝信，除對全體同仁致謝，也提及近日延燒的中國ROG粉專小編暴走事件，要以謙遜心態，尊重不同觀點與見解。

兩位共同執行長在感謝信開頭即表示，2020年是充滿挑戰的一年，但在面對來自健康、家庭、工作或是生活各式各樣壓力的艱難時刻，公司仍在所有華碩同仁堅毅地一起勇往直前，抱持創新突破的精神，推動公司今年營運不僅穩健發展，還繳出相當亮眼的成績，對此，十分感謝所有同仁的付出。

而一場因中國ROG粉專小編擅自以其意識形態、冠上華碩品牌名義暴走發言，引發台灣網友大舉出征華碩台灣各粉專、表達不滿。兩位共同執行長也在信中則特別針對此回事件指出，關於近來社群論壇上的各界意見與指教，「要以謙遜的心態，學習及尊重所有個人和團體提出的不同觀點與見解，持續專注地、堅定地為全球使用者，提供以用戶為核心的產品及服務。」

內文並提到，華碩歷經三十餘年篳路藍縷，一路來經營挑戰甚鉅，得仰賴全體同仁的恪盡職責、相互砥礪，才發展到現在有上萬員工遍佈全球。而作為全球科技產業領導品牌之一，華碩不忘品牌的本質是產品、品質和體驗，這亦是華碩需共同執行及累積的品牌價值核心。

對於華碩此回面臨的困境，一名業內品牌廠的資深行銷主管私下表示，此回被挑起的議題事涉政治敏感，加上網路訊息傳播快速、且容易偏向極化發展，要企業為一個員工因意識形態的個人行為去做任何表態，特別是牽涉國族認同的議題，其實並不合適。

他坦言，華碩在這次事件後，應該要對於網路社群上的溝通與互動更為謹慎，盡量避免傷害用戶的情感。他同時也感慨，華碩在全球市場發展品牌三十餘年，品牌成就得來不易，如果是因產品面以外的因素減損其品牌價值，也相當可惜。

以下為華碩共同執行長感謝信全文：

親愛的華碩同仁 大家好！

2020是充滿挑戰的一年，許多同仁、夥伴都面對著來自健康、家庭、工作或是生活各式各樣的壓力，謝謝您們！謝謝每位華碩人！在如此艱難的時刻，我們仍然堅毅地一起勇往直前，以創新突破的精神，使今年公司的營運不僅穩健發展，更繳出相當亮眼的成績，華碩自創立以來三十餘年篳路藍縷，才發展至今有上萬員工遍佈全球，我們要特別感謝全體同仁持續地為這個大家庭努力不懈，謝謝大家！

身為全球科技產業領導品牌，經營挑戰甚鉅，需仰賴大家能恪盡職責、相互砥礪，華碩的品牌本質是產品、品質和體驗，這也是我們需共同執行及累積的品牌價值核心。我們也感謝SYS, OP及AIoT三大事業群以及全體同仁，雖處於大環境諸多不確定因素影響之下，仍持續加速企業數位轉型的進程，以進化式創新積極迎向全球挑戰，用深厚的技術實力引領產業發展，更在5G應用、XaaS、人工智慧、物聯網、雲端以及大數據等前瞻技術研發及應用都展現雄心；關於近來社群論壇上各界的意見與指教，我們要以謙遜的心態，學習及尊重所有個人和團體提出的不同觀點與見解，持續專注地、堅定地為全球使用者，提供以用戶為核心的產品及服務。

在品牌層面，我們將設計思維（Design Thinking）、用戶推薦度（NPS）與市場定位（Brand Position, CRM & Connected Service）三大主軸融入發展策略，期待華碩品牌走得更永續長遠；而在企業文化上，除了謙、誠、勤、敏、勇五德，以及崇本務實、精實思維、創新惟美的核心價值繼續深耕，更希望同仁們能夠秉持「再造進化、真實透明、發揮眾智、創意擇優」的精神，讓華碩體質從根本轉化、茁壯，成為真正在數位新世代備受推崇的科技創新領導企業。

年終將屆，再次感謝全體同仁這一年來的努力與互相支持，我們十分驕傲能與各位攜手前行，因為有您們，才能讓華碩持續地追尋無與倫比。最後，也期待新的一年，大家能夠繼續擁抱希望、擁抱美好未來，謹祝各位同仁佳節愉快，健康、幸福！

華碩電腦 共同執行長 許先越 胡書賓

(工商 )