更具傳染力的英國變種新冠病毒株「B.1.1.7」已經來到亞洲，繼香港之後，新加坡昨（23）日深夜也宣布出現首例，感染者是一名自英國返星的留學生；除此之外，以色列一天暴增4例英國變種病毒案例，當中一例並未出國、找不到感染源頭，當局憂變種病毒可能已在境內流竄。

新加坡《海峽時報》（The Straits Times）報導，新家坡衛生部昨日宣布，境內出現第1起英國變種病毒確診案例，感染者是一名近期從英國返國的17歲女留學生。

新加坡衛生部指出，該名女留學生於今年8月赴英國留學，12月6日返抵新加坡後就直接入住指定設施進行14天隔離，她於隔日出現發燒症狀，8日確診。新加坡官方指出， 女留學生的所有相關接觸者已經進行隔離並且接受病毒檢測，檢測結果全數為陰性。

新加坡衛生部指出，由於留學生入境時就進行隔離，目前沒有跡象顯示新變種病毒在境內流竄。

以色列發現英國變種新冠病毒案例。

不過以色列的狀況就沒有這麼樂觀，《以色列時報》（The Times of Israel）報導，以色列衛生部23日證實，境內發現4起英國變種病毒相關病例，當中3例是近期從英國返國的旅客，他們在防疫旅館隔離時被檢測出來。

不過第4例個案近期沒有出國，明顯是在以色列境內感染，當局擔憂新變種病毒可能已在境內流竄，目前尚不清楚這名確診者是否曾和來自英國的旅客接觸過。

以色列衛生部長艾德斯坦（Yuli Edelstein）周三在內閣會議上坦言，衛生官員對於變種病毒尚未滲透人群的說法「不太樂觀」。

(中時新聞網)