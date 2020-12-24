哈登這則IG限時動態很快就被他自己刪除了。(取自哈登IG)

這下子火箭「大鬍子」哈登真的算是自打嘴巴了！就在聯盟展開調查哈登在訓練營期間出席公開場所的違規影片之際，哈登竟在IG發布限時動態，強調自己並未前往脫衣舞店，而是造訪女性友人派對，他隨即發現苗頭不對，很快就把發文刪除了。

「讓我來說清楚，我出席一項女性友人的派對(並非在脫衣舞店)，因為她成為一名老闆，且讓她的事業相當成功，沒想到如今卻變成一個問題，」哈登發文表示，「每天都有不同規定，不管多少人想玷汙我的名聲，他們沒法得逞，真相永遠最後浮出。」

問題是就算哈登不是前往脫衣舞店狂歡，他還是出席一個室內聚集活動，仍在聯盟「健康與安全規定」當中屬於違規行為，更何況他被偷拍到的影片當中，他全程都沒有戴上口罩，可說做出最錯誤的示範，如今只被聯盟罰款5萬美元，判罰還算很輕。

所以哈登發文自清等同是在不打自招，間接坦承自己仍在訓練營期間前往室內聚會狂歡，當然必須趕緊把自己發文刪除，只是他最近早已引發火箭內訌不斷，除了仍在高喊賣我，更在練球時拿球砸隊友，看來他暫時還是會被外界拿放大鏡檢視的。

(中時 )