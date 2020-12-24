老公好雷！一名人妻崩潰表示，老公忘記把口袋中的香菸拿出來，她也忘記多檢查一遍就拿去洗，結果一打開洗衣機就發現，裡面滿滿的香煙碎屑，若想清理感覺超級麻煩，也讓她忍不住怒吼，該怎麼處理老公？引發網友熱烈討論。

一名人妻在臉書社團《爆怨公社》發文抱怨，她快要被氣死了！跪求可以神不知鬼不覺處理掉老公的辦法！至於洗衣機的部分，她可以自己找人來處理，並請大家教她怎麼對付老公的壞習慣。

天兵老公忘了將口袋中的香菸取出，導致人妻洗衣之後大崩潰，直問大家該怎麼楚裡白目老公。（圖／翻攝自爆怨公社）

從原PO分享的照片可見，原來是老公忘記將香菸從衣物的口袋拿出來，就直接丟到洗衣籃，結果洗完衣服之後，發現所有的衣服和洗衣槽內，滿滿都是香菸的碎屑，大量的菸草、濾嘴及白紙殘渣，光想著要怎麼清理，就讓人超崩潰。

貼文引起網友討論，「把他的口袋都縫起來不要給他放」、「內褲抹芥末、辣椒油、胡椒粉啊！這還用教」、「叫他手洗一桶的衣服」、「直接把蝦皮購物綁定他的信用卡，文明人不吵架的，直接清空購物車就是了」、「叫他自己洗衣服一個月」、「強迫他戒菸啦，抽什麼菸。」

(中時新聞網)