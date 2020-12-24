「補教天后」陳子璇日前認了和64歲前補教名師高國華9年婚變，這段轟動一時的「補教人生」正式結束，而陳子璇昨（23日）晚則收到高國華的告別簡訊「眼中泛著淚水收到妳寄來我留在深圳最後的衣物，代表妳已完全斬斷我再回頭萬分之一的可能機會」，讓陳子璇看著都不禁流淚。

人在大陸發展補教事業的陳子璇，不吝嗇透過臉書分享感情觀以及高國華相識相戀的往事，不過陳子璇昨晚則透露她收到高國華的告別簡訊，陳子琁曬出簡訊內容「眼中泛著淚水收到妳寄來我留在深圳最後的衣物，代表妳已完全斬斷我再回頭萬分之一的可能機會，代表了妳心無罣礙的下了最後的決定，也讓我徹徹底底死了心，領悟到妳我這段九年的感情，再也回不去了」。

回憶這9年來婚姻，高國華感性寫下：「我對妳除了感恩還是感恩，我毫無怨言」，並感謝陳子璇在他入獄期間，對他不離不棄「謝謝妳曾經欣賞我的幽默，世界上最了解我幽默梗的人，肯定是妳，就在那千分之一秒妳的大笑，一直不斷啟發觸動了我幽默的靈魂，只要跟妳在一起，就是歡樂笑聲不斷」。

如今兩人的婚姻已回不去，高國華感嘆：「只能說我們緣份盡了，沒有任何怨懟，只有無限的祝福，謝謝妳，再見了！」簡訊讓陳子璇看完都不禁流淚，不過她也提到「雖然哭了，但我衷心祝福你，希望你會很好很好...加油」，恩愛兩人雖然已成過去式，但雙方都沒有口出惡言、彼此祝福。

《Dear XX... 由陳子璇發佈於 2020年12月23日 星期三

(中時新聞網)