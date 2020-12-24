萊豬法案決戰日！立法院表決萊豬進口9項行政命令｜2020.12.24

立法院今（24）日表決9項萊豬行政命令，學校衛生法修正草案表決結果陸續出爐，國民黨黨團修正動議皆不通過；民進黨黨團修正動議通過，維持現行條文，不予修正。

學校衛生法修正草案表決結果陸續出爐。（圖／立院直播畫面／中時新聞網）

「學校衛生法修正草案」完成三讀，國民黨立委楊瓊瓔發言時，國民黨團全員出動。楊瓊瓔表示，國民黨團的目標，就是要白紙黑字擋下萊豬進校園，如果真要改善，為何不將它納入，直接從法律面修正？並要社會大眾看清楚，保護孩子營養午餐到底為什麼民進黨要反對？（11:55更新）

國民黨立委楊瓊瓔強調，國民黨立場就是要白紙黑字擋下萊豬進校園，不解為何不直接從法律面修正。（圖／立法院直播畫面／中時新聞網）

民眾黨立委高虹安再次呼籲，要確保校園食安，禁止萊克多巴胺肉品進入校園，批政府一意孤行，不和民眾及在野黨好好溝通。國民黨立委謝衣鳳則反對中央，要求地方不得規範瘦肉精0檢出的做法，呼籲大家一起來修正學校衛生法。

民進黨立委吳思瑤。（圖／立法院直播畫面／中時新聞網）

民進黨立委吳思瑤表示，開放萊豬不是是非題，而是政策的選擇題，國民黨都說要修學校衛生法，不修法就是萬惡，因此想問2012年馬政府開放美牛進口的時候，國民黨有哪個委員提出學校衛生法的修法？呼籲理性監督，不要政治口水，修法會造成窒礙難行的困境。

朝野昨協商9項行政命令、《食安法》與《學校衛生法》修法，捨棄「費力把事拖」冗長發言策略，改各黨團按比例推代表上台發言。若不計處理附帶決議時間，主要議案預計今晚9點可處理完畢。

(中時新聞網)