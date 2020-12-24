一名男子在夾娃娃機店的角落大號，店家事後氣得公開公開監視器影像。（翻攝自臉書「爆怨2公社」）

一名男子在朋友把風之下，公然在一間夾娃娃機店的角落上起大號，氣得店家事後公開監視器影片怒罵沒水準。影片中，該男蹲下後、再起身，店內地板上即留下一灘排泄物，事後男子曾透過朋友表示會出面道歉，最後仍爽約，店主因此決定公開影像。許多網友看完後則歪樓說「是狗吧」、「不用擦屁股？」

該店家在臉書「爆怨2公社」張貼影片，影片中一名身穿白色衣服的男子鬼鬼祟祟走到夾娃娃機店的角落，先是確認後門上鎖後，接著與店門口的友人知會一聲後，竟脫下褲子蹲下「上起大號」來，過程中他不斷東張西望，還抓取附近的東西把玩，大約耗時3分鐘後，他再度起身，地板上即留下一灘「排泄物」。

一名男子在夾娃娃機店的角落大號，店家事後氣得公開公開監視器影像。（圖／翻攝自臉書「爆怨2公社」）

影片中白衣男子大號後，就直接離開夾娃娃機店，讓該店家氣得發文投訴。該店家說，先前一名自稱是影片主角的朋友曾私訊說23日會帶主角到店裡說明、道歉，先要求他刪文，但當天過了約定時間對方仍沒有出現，因此他才將影片分享在臉書上，他氣得直說「我們認真經營小店是為了生活並不是專幫您鏟屎而存在的。」

一名男子在夾娃娃機店的角落大號，店家事後氣得公開公開監視器影像。（翻攝自臉書「爆怨2公社」）

該網友說，夾娃娃機店對面的超商、加油站都有廁所，「到底為什麼要這麼沒水準，朋友不制止還幫忙把風，你的旁邊也有掃把，放完屎可以自己處理嗎？」許多網友則留言說，「是狗吧」、「不用擦屁股哦？」「真的搞不懂他在想什麼？」「現在小孩流行在店家拉屎尿才有成就感嗎？」

(中時新聞網)