隨著天氣轉涼，熱呼呼的火鍋愈來愈受歡迎，四十多歲的王先生在周末和親朋好友聚會連續兩天吃了火鍋大餐，隔天清晨突然被痛醒，右側大腳趾關節又腫又痛，不得已只好下床吃止痛藥，但右腳踩到地板的那一剎那，卻讓他痛到冷汗直流。經過一番折騰，王先生只好搭車到急診室求助。

王先生的尿酸已超標多年，急性發作緩解後，醫師建議要使用藥物降低尿酸，減少未來痛風急性發作的機會，然而王先生的腎臟功能不佳，經過討論後開始使用新一代降尿酸製劑，減少尿酸的生成。

林口長庚醫院腎臟科陳冠興醫師指出，痛風與「高尿酸血症」很有關係，而尿酸的源頭則是「普林」。我們體內所有組織都含有「普林」這種物質，當細胞在汰舊換新時，就會分解普林，產生尿酸。

林口長庚醫院腎臟科陳冠興醫師指出，痛風與「高尿酸血症」很有關係。(圖/照護線上提供)

我們的身體要如何排除尿酸呢？陳冠興醫師解釋：「大約三分之一靠腸胃道，另外三分之二則靠腎臟，分別以糞便和尿液的方式排除。」但是如果攝取太多的高普林食物，或是腎功能不好而難以排除的話，尿酸就會於血液內累積，形成「高尿酸血症」，臨床上定義為血中尿酸濃度>7.0mg/dl。

血液中尿酸含量過高時，可能於體內形成尿酸結晶，這些細細長長的尿酸結晶容易累積在關節腔內，導致關節發炎而紅、腫、熱、痛，就是大家熟悉的「痛風」

●痛風不只讓關節疼痛，還會形成「痛風石」，讓關節變形

陳冠興醫師表示，痛風通常是陣發性地發作，最容易出現痛風的關節是大腳趾，許多患者會在半夜、清晨，於睡夢中感到關節劇烈疼痛而驚醒，腳趾關節已變得又紅、又腫、又熱、又痛。痛風發作後，往往需要經過幾天才逐漸轉好，但也可能在不久後又再度發作。高尿酸血症的患者漸漸會發現連膝蓋、腳踝、手腕等部位都可能會有痛風發作。

痛風不只讓關節疼痛，還會形成「痛風石」，讓關節變形。(圖/照護線上提供)

「假使痛風一直反覆發作，經過五年、十年之後，尿酸結晶會破壞、侵蝕關節，」陳冠興醫師提醒：「這些累積在關節處的結晶會形成痛風石，導致關節變形。」

痛風好發於30歲到50歲之間的男性。不過，隨著飲食習慣的改變，有愈來愈多的年輕患者也出現了痛風的問題。而花東地區的原住民得到高尿酸血症的盛行率可能高達九成以上。

痛風其實是一種慢性發炎，並與許多疾病有共病關係。(圖/照護線上提供)

●輕忽痛風，全身都受害

陳冠興醫師說，值得注意的是，痛風不只造成關節疼痛，還可能傷害其他器官，因為尿酸結晶除了會沉積在關節，還會沉積在血管、腎臟等，導致慢性發炎反應。

「痛風其實是一種慢性發炎，並與許多疾病有共病關係，例如高血壓、糖尿病、心血管疾病等都與痛風有關。甚至台灣的國病『腎臟病』，也與痛風有關。」陳冠興醫師強調：「盡早治療痛風、控制尿酸，才能減少出現各種併發症的機會。」

尿酸主要透過腎臟代謝，如果體內的尿酸濃度持續過高，腎臟的負擔就很大。當尿酸鹽結晶過大，無法順利由腎臟排出時，會塞住腎小管，導致腎臟間質發炎；尿酸鹽結晶也會卡在輸尿管，形成尿路結石。此外，當尿酸結晶沉澱在腎臟毛細管血管壁，腎絲球將逐漸硬化，造成腎臟功能失調。

因此，痛風患者若沒有接受適當治療，只有在發作時自行購買強效非類固醇消炎止痛藥吃，長期大量服用恐損害腎臟功能，漸漸走向腎衰竭，甚至到需要洗腎透析治療的程度。

●面對痛風 急性止痛、慢性降尿酸 長期達標尿酸值小於6.0mg/dL是關鍵！

陳冠興醫師分析：「在治療痛風的時候，可分成兩部分來看。痛風急性發作時，可以用消炎止痛藥讓患者疼痛改善；慢性期則是要嘗試降低血中尿酸濃度。」

假使患者一年會發作兩次、三次以上的痛風，或有高血壓、糖尿病等共病，便要考慮長期使用降尿酸的藥物，穩定控制血中尿酸濃度小於6.0mg/dL，身體才不會處在長期發炎的狀態。

陳冠興醫師解釋，目前控制尿酸的藥物有兩種機轉，一種是「促進尿酸排除」，另一種是「減少尿酸生成」。

「促進尿酸排除」的藥物可以增加腎臟排除尿酸的量，但是如果患者腎臟功能較差，又要讓更多尿酸從腎臟排出的話，就可能加重腎臟負擔，藥物的治療效果並不好。另外，從泌尿道排出愈多尿酸，其實也會增加產生尿路結石的風險。

「減少尿酸生成」的藥物可以抑制尿酸合成。近幾年發展出來的新一代降尿酸製劑，由肝臟代謝，即使患者腎功能不佳也能使用。陳冠興醫師說：「台灣的患者通常只要每天服用半顆，就能讓血液中尿酸濃度下降。」研究指出，痛風患者規則服用新一代降尿酸製劑，將尿酸值維持低於6.0mg/dL後，能觀察到延緩患者腎功能惡化、明顯消除痛風石，且減少痛風再度發作的機會，提高患者生活品質。

目前控制尿酸的藥物有兩種機轉，一種是「促進尿酸排除」，另一種是「減少尿酸生成」。(圖/照護線上提供)

相較於傳統藥物有造成過敏的風險，輕則皮膚起疹子，重則引發史帝芬強生症候群（Stevens-Johnson Syndrome, SJS），這是全身性嚴重過敏反應，可能導致死亡、殘疾，非常棘手。新一代降尿酸製劑較少發生皮膚過敏反應，安全性高。

陳冠興醫師回憶，曾經有位痛風患者同時罹患高血壓、糖尿病，剛來門診時尿酸超過9 .0mg/dL，每年都會發作2-3次痛風。他的腎臟功能較差，已經進入慢性腎臟病3b期(eGFR 30~44 ml/min/1.73m2)，所以選擇使用新一代降尿酸製劑。在持續穩定的藥物治療下，他的尿酸漸漸降到6.0 mg/ dL以下，回到正常值。後續追蹤過程中發現，他的腎臟功能從3b期進步到3a期(eGFR 45~59 ml/min/1.73m2) ，痛風也不再頻繁發作。

●痛風是富貴帝王病，使用藥物也要正確飲食

陳冠興醫師說，想要避免痛風，我們也得從飲食方面下點工夫。首先，肉類、海鮮、火鍋湯、高果糖漿、及啤酒都屬於高普林食物，務必控制攝取的份量。

每天的水份要充足，充足的水分能幫助尿酸排除，降低尿路結石的機會。適當的減重也能降低痛風發作的機會。此外，痛風與許多慢性病有共病相關，一定要好好控制高血壓、糖尿病等慢性病。

「千萬不要以為痛風只是關節痛，急性發作的時後就自行吃止痛藥！」陳冠興醫師叮嚀著：「尿酸超標是慢性的問題，長期下來對腎臟、心血管都不好，最好規則服藥控制尿酸，才能減少未來腎臟衰竭、洗腎的機會。」(編輯梁惠明)

(中時新聞網)