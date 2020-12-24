文雅國小拿下亞洲機器人運動競技大賽第一名。（文雅國小提供／陳淑娥台中傳真）

文雅國小拿下亞洲機器人運動競技大賽佳作。（文雅國小提供／陳淑娥台中傳真）

文雅國小學生進行機器人課程。（文雅國小提供／陳淑娥台中傳真）

文雅國小學生進行機器人課程。（文雅國小提供／陳淑娥台中傳真）

台中市大雅廚具在市議員吳顯森促成下，長期贊助學校「機器人教育課程」，23日捐贈200萬元給大雅及后里共計19所學校；其中受贈學校文雅國小更拿下今年亞洲機器人運動競技大賽第一名。教育局長楊振昇特地頒發感謝狀，肯定董事長張光男為教育付出，盼藉此鼓勵更多企業投入教育資源。

楊振昇表示，針對108課綱科技領域課程，市府結合在地產業發展多元特色課程，如機器人、3D列印、Scratch程式語言等，期望帶給學生豐富的學習體驗。也感謝大雅廚具重視教育，讓大雅及后里區成為機器人教育示範場域，逐步拓展至全市各國中小。

張光男表示，最夯的機器人教育也開始席捲全球，這股創新力量將轉化為各國的教育政策，相信「機器人教育課程」在各校校長及老師的領導下，小朋友能抱著感恩的心學習，未來也會持續支持該課程。

吳顯森指出，張董事長是大雅區三和國民小學的榮譽校友，與他會面時談及希望提升大雅區教育品質，讓學生學習程式語言，發展邏輯思考拓展視野，接軌國際，因此捐贈教育設備經費。

受贈學校之一的文雅國小則在上周參加2020亞洲機器人運動競技大賽總決賽，一到會場，學生立刻針對公布題目進行思考解題，調整機器人程式，努力演練；上場比賽時，沉穩的表現，靈活的動作，終於打敗眾多好手，六年級賴軒正、巫學輔奪下第一名，以及張雅昱、蘇致凱獲得佳作好成績。

文雅國小校長黃智慧表示，感謝大雅廚具長期贊助學校機器人教育發展，讓本校資訊組長張啟祥指導進行拔尖課程，並參加對外比賽，獲獎無數；學校將利用此經費持續建置機器人教室以及機器人設備、成立機器人團隊、購置2台凱比機器人，放在英語教室與學生進行互動式教學，提高學習興致。

教育局說明，大雅廚具捐贈教育設備經費給大雅國小、三和國小、陽明國小、文雅國小、大明國小、上楓國小、汝鎏國小、六寶國小、月眉國小、育英國小、內埔國小、七星國小、泰安國小、后里國小、大雅國中、大華國中、后里國中、后綜高中以及私立惠明盲校等19校。

(中時 )