據富邦投信發布的「國人安心樂活享退調查」調查顯示，國人以「政府退休金」作為退休後主要收入來源占比，有逐年增加的趨勢，顯示民眾越來越依賴政府的退休老年給付制度；此結果偏離世界銀行（2019年）建議「退休金準備應轉以個人理財儲蓄為主」的方向，有必要進行適當的修正調整。

台灣民眾在退休財務的規劃及準備皆仍明顯不足，未退休族群目前累積的退休金金額（不含房地產價值）約為220萬元，但平均預期需約935萬元才能安心退休；此外，民眾對於退休生活最擔心的事，又以「醫療費用的財務負擔」及「準備的退休金額不足」為首要，可見國人對於退休財務準備的落差，已造成自身對退休財務需求的高度不安全感。

我國整體民眾的主要投資理財工具，以股票、共同基金及儲蓄險為主；但根據近年的調查結果發現，我國年輕族群購買較高風險產品（如股票）的比例偏低，投資理財的產品配置過於謹慎，未來若引導調整配置比重，較可享受經濟發展與時間複利果實。

此外，根據調查結果發現，未退休族群投資ETF比例逐年增加，自2017年的1.96%快速成長至2020年的17.5%，顯示民眾對ETF商品的接受度越來越高；在REITs方面，國人對REITs的瞭解程度仍有努力空間，年輕受訪者絕大多數沒聽過REITs產品，整體超過9成未曾購買過REITs。

(時報資訊)