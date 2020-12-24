女星蘿莉塔從節目《大學生了沒》出道，口條清晰、個性大方不做作，常常在各大節目亮相，近日她在《11點熱吵店》談到遇過一個天兵助理，外景節目更換地點竟沒通知，電話和訊息都得不到回應，害蘿莉塔慘被製作單位洗臉。

蘿莉塔說某次有個晚上的外景通告，經紀人因有事情便交代助理負責帶她到現場，行程前一天，助理很認真的說明時間和地點，讓蘿莉塔覺得很用心，想不到出外景當天，她獨自到現場卻遲遲等不到助理，也找不到任何製作單位的工作人員，等了10分鐘越來越覺得不對勁，趕快打電話、傳訊息給助理，未料對方不接不讀不回，蘿莉塔只好在路上亂晃，終於在下一個路口發現製作單位，「原來他們換了集合地點，然後我完全不知道！」

此時製作單位看到蘿莉塔姍姍來遲，馬上垮下臉責怪：「跟妳約7點，妳現在都已經遲到快1個小時了。」蘿莉塔雖然滿肚子委屈，還是低下頭拚命道歉，現場瀰漫一股尷尬氣氛。

收工後，助理才回撥電話給蘿莉塔：「請問發生什麼事了嗎？」她沒好氣的回：「你今天不是應該要來帶我嗎？製作單位換了集合地點，你怎麼也沒告訴我？」一問之下才知道助理之前沒相關經驗，以為只要告知時間地點就算完成工作了。更瞎的是，當時助理沒馬上回她的理由，居然是在看電影不方便用手機，讓蘿莉塔傻眼到爆。

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(中時新聞網)