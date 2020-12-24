國巨（2327）集團啟動內部整併，凱美、奇力新將互讓子公司股權，旺詮加入凱美麾下，激勵凱美2021年營收有望倍增，法人預期，凱美全年營收將自80億元起跳，受此利多激勵，凱美開盤一分鐘，股價瞬間亮燈漲停。

國巨集團二度發動集團內整併，奇力新、凱美23日董事會通過，奇力新將以28億元現金取得帛漢100％股權，凱美則以50億元為現金對價，取得旺詮100％股份，由於旺詮年營收約50億元，已逾未來的母公司凱美，重新聚焦的凱美2021年營收可望大幅成長。

根據相關公司今年營收表現，帛漢以生產網路變壓器為主力業務，年營收約21億元，旺詮則為全球第三大電阻廠，年營收約48億元，凱美重新整合以後，明年鴻海集團正式導入凱美的鋁質電容，法人預估，凱美2021年營收可望自80億元起跳，而奇力新則因併入高毛利、營收規模相對較小的帛漢，2021年營收恐年減。

國巨集團啟動集團內整併，讓奇力新、凱美各自聚焦，業界表示，電感屬高度客製化的產品，旺詮的電阻與奇力新的電感脫鉤，未來旺詮的電阻將有更大的價格彈性，在整個被動元件市場上，以鉭質電容交期七個月最長，電阻則已拉長至12～16周，僅次於鉭質電容。

(工商 )