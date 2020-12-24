新女團「PINK FUN」從偶像女團節目《菱格世代DD52》脫穎而出，她們23日舉辦加盟索尼音樂、發片記者會，邀來在該節目中擔任導師的楊丞琳驚喜站台，9位女孩成員又驚又喜，感動淚崩，現場對楊丞琳喊「媽咪」，楊丞琳頓時多了9位女兒，開心：「女兒長大發片，讓媽咪很驕傲。」並直呼：「我硬要生她們也不是不可以。」

楊丞琳還提到女團老闆詹仁雄對女孩們下了禁愛令，甚至原本想在「指南宮」記者會，因為想要把女孩們的桃花都斬光，楊丞琳笑虧：「詹哥禁愛令，很老土。」她自認「戀愛王者」，跟女孩們喊話：「談戀愛前先給我看，我來告訴妳們可不可以。」

楊丞琳認為戀愛是人生必經歷程，「我也是這樣走過來的」，戀愛會影響工作？楊丞琳直言不會，「我比較理性，戀愛在私生活很重要，會想分享喜怒哀樂，於公於私」，最後強調，「談戀愛不要公開。」楊丞琳昨一上台笑表示自己不請自來，「我不出現就很可惜，因為有如我的媽媽一定出現最重要場合，如果我不出現就很像少了什麼」，她更送上禮物祝福女孩未來在演藝圈發光發亮。

詹仁雄昨到場助陣，透露打造女團已砸逾2000萬元，團員們私下相當認真練習唱跳，每首歌都練超過100小時，詹仁雄提到團員聖恩、朵莉人氣頗高，他的臉書常被她們的粉絲出征，笑說：「我是粉絲的許願池，還會被罵說誰的衣服穿難看。」

(中時 )