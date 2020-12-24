林芯儀出道16年，日前舉辦個人首場音樂會「Singing With You」，她看到父母、好友及粉絲都在現場力挺，相當感動，忍不住3度淚崩，感性：「看到有這麼多人支持我，感覺自己真的很幸福。」她在台上談到曾罹患憂鬱症，情緒激動落淚。
林芯儀表示原本以為自己不會哭，但在演唱會跟大家分享這次發片以來的心情點滴，以及前幾年貓咪過世，讓她紅了眼眶，「看到媽媽在現場聽我唱歌，想到我一直都沒跟她提起我情緒上的事，在唱歌時算是心裡面提起很大的勇氣面對媽媽」，她形容自己像是個5歲的孩子看著母親：「『媽媽對不起，我曾經想放棄我自己的這一生』，那個感覺難以言喻，想到又哭了。」
今年34歲的她，目前與德國工程師男友交往中，卻因為疫情，現在遠距離戀愛，德國男友當天也透過視訊打氣，林芯儀笑說：「我們每天都有在視訊相互關心，不過音樂會那天只有視訊2分鐘，因為他知道需要讓我專注準備。」
她與男友每天互相分享生活上大小事，她先前準備演唱會時，遇到相關疑難雜症都會用英文跟男友聊到，開唱前半個月很擔心沒人來聽演出，自虧在這期間最常講的一句話就是「會有人來聽嗎？」，她笑說：「我想他應該也學會這句中文了。」
★中時新聞網關心您：再給自己一次機會
自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務
生命線：1995
張老師專線：1980
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。