林芯儀出道16年，日前舉辦個人首場音樂會「Singing With You」，她看到父母、好友及粉絲都在現場力挺，相當感動，忍不住3度淚崩，感性：「看到有這麼多人支持我，感覺自己真的很幸福。」她在台上談到曾罹患憂鬱症，情緒激動落淚。

林芯儀表示原本以為自己不會哭，但在演唱會跟大家分享這次發片以來的心情點滴，以及前幾年貓咪過世，讓她紅了眼眶，「看到媽媽在現場聽我唱歌，想到我一直都沒跟她提起我情緒上的事，在唱歌時算是心裡面提起很大的勇氣面對媽媽」，她形容自己像是個5歲的孩子看著母親：「『媽媽對不起，我曾經想放棄我自己的這一生』，那個感覺難以言喻，想到又哭了。」

今年34歲的她，目前與德國工程師男友交往中，卻因為疫情，現在遠距離戀愛，德國男友當天也透過視訊打氣，林芯儀笑說：「我們每天都有在視訊相互關心，不過音樂會那天只有視訊2分鐘，因為他知道需要讓我專注準備。」

她與男友每天互相分享生活上大小事，她先前準備演唱會時，遇到相關疑難雜症都會用英文跟男友聊到，開唱前半個月很擔心沒人來聽演出，自虧在這期間最常講的一句話就是「會有人來聽嗎？」，她笑說：「我想他應該也學會這句中文了。」

林芯儀日前開唱賣力唱跳，好友卓義峯助陣。（解碼音樂提供）

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時 )