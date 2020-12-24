好萊塢巨星湯姆克魯斯(Tom Cruise)正拍攝新片《不可能的任務7》，該片備受期待，製片方也下重本讓劇組全球跑透透進行拍攝，但從今年初開拍以來，《不可能的任務7》因新冠肺炎疫情而數度中斷拍攝，日前爆出有工作人員沒遵守防疫規定，讓阿湯哥當場爆粗口：「再一次你就他X的給我滾！」，音檔流出後，有人讚賞阿湯哥防疫到位，但也有人認為他製造高壓的工作環境，產生反感，事情越演越烈，公關不得不出面滅火，也默認了阿湯哥爆粗口確有此事。

《不可能的任務7》拍攝過程曲折不斷，不但多處取景地疫情延燒導致劇組不得不中斷拍攝，避免「團滅」風險，1個多月前又爆出即使劇組小心翼翼，仍有至少12名工作人員新冠肺炎檢測為陽性，導致再度停工，直到近日才復工，身為監製與主演的阿湯哥繃緊了神經，沒想到目睹工作人員沒保持防疫安全距離，因此理智斷線飆粗口，甚至威脅再犯就開除，狂暴現場都被人偷偷錄了下來並流出。

湯姆克魯斯因為工作人員沒能遵守社交距離而飆罵，也講了許多沉重的心聲，撂話「絕不會停拍這部他X的電影」，沒想到引發不少網友罵聲，甚至把他跟之前爆出「職場霸凌」的名主持人艾倫狄珍妮相比，說他們行為沒兩樣，都是在製造「有害的工作環境」，表示阿湯哥飆罵工作人員，跟他平時暖男的形象天差地遠，根本「雙面人」。

眼見事情持續延燒，阿湯哥與電影方的公關團隊出馬了，透過《時人》雜誌還原了當天的情況，表示他一直都是完美主義者，加上「不可能的任務」系列電影可說是他的招牌，因此求好心切，而該片此前已經因新冠肺炎疫情影響，整個團隊都不想再因任何差錯而影響拍攝進度，阿湯哥因此壓力很大，強調他發怒絕對不是耍大牌，而是將工作看作生命，「他看到不專業的行為就覺得一定要改正」。

(中時新聞網)