基督教宣道會光照堂到春社所前獻唱聖誕歌曲「平安夜」及由教友裝扮成聖誕老人發送糖果，帶給員警滿滿的祝福。（警方提供）

轄區里長與附近教友不約而同前來向辛苦的警察傳達關懷祝福之意，在寒冷的天氣中為派出所注入一股幸福暖流。（警方提供）

一年一度的聖誕節到來，在此佳節前夕，氣溫驟降，台中市政府警察局第四分局春社派出所卻湧入一群不畏寒風的天使們來報佳音！原來是轄區里長與附近教友不約而同前來向辛苦的警察傳達關懷祝福之意，在寒冷的天氣中為派出所注入一股幸福暖流。

警方指出，南屯區春安里長閻新懃日前晚間特別親自致贈10盆「聖誕紅」植栽，象徵「十全十美」，由所長曾一峯來代表接受。閻新懃表示，希望增添派出所過節喜樂的氣氛，讓員警辦公時有療癒、溫暖的感覺，也讓來所洽公民眾能緩和緊張的報案情緒，讓事情都能圓滿解決。

警方表示，位於春安里彩虹眷村旁的基督教宣道會光照堂也在晚間19時許到春社所前空地獻唱聖誕歌曲「平安夜」及由教友裝扮成聖誕老人發送糖果，帶給員警滿滿的祝福，祈福轄區一切平安順利，並向在寒冷夜晚辛苦執勤的員警們表達由衷感謝。

春社所長曾一峯說，十分感謝里長及教會給派出所帶來如此溫暖的祝福，讓人對於傳統派出所原本剛強、嚴謹的印象頓時帶來親近、溫馨的感覺。提醒民眾若發現可疑的人事物，請發揮守望相助精神，撥打110報案，以有效防止治安事件發生，讓大家都能歡度聖誕。

(中時 )