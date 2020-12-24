繼12月10日獲贈漱口水及乾洗手SNQ國家品質標章認證後，水神再傳喜訊！經過兩個月實驗，12月22日獲得通知，其成分「微酸性電解次氯酸水」通過人體實驗測試，正式取得SGS檢驗證書，證實不會對肌膚造成任何傷害，成為全台唯一取得認證的品牌業者。

水神「微酸性電解次氯酸水」以最高規格人體測試條件，採用敏感性肌膚的受試者進行48小時實驗，SGS報告結果指出，完全沒有出現紅斑，不會乾燥起屑，也無出現水腫症狀，更難得的是，評分結果完全一致，沒有任何一位受試對象產生刺激反應，表現相當穩定優異。

全台唯一！「水神微酸性電解次氯酸水」通過SGS人體實驗測試 證實完全不傷害肌膚。(圖/水神官網提供)

「微酸性電解次氯酸水」因其特殊製程，所以能做到有效抗菌又不傷害人體。今年六月，日本北海道大學研究報告也證實，「微酸性電解次氯酸水」能對抗新冠病毒，如今再獲得SGS人體實驗報告佐證，讓民眾能完全解除安全疑慮，用起來更放心。

水神全系列產品成分都是「微酸性電解次氯酸水」，乾洗手、漱口水、抗菌液、生成機，皆獲得SNQ國家品質標章認證，安全品質國家掛保證，現在更通過國際檢驗權威SGS人體實驗測試，用最嚴格的把關對消費者負責。

近期台灣本土案例再現，提醒大家「雙手是防疫的最後一道防線」，保護別人就是保護自己，水神用心守護全民健康。

(中時新聞網)