脫歐貿易談判出現正面跡象，歐股連二日收漲，幾乎收復本周的失土。本周一歐股因英國出現變種病毒，讓單日出現暴跌2.3%。

周三泛歐Stoxx 600指數收漲4.24點或+1.08%，為395.49點。在歐洲部分國家放假之時，交易量較少。旅遊休閒股表現最佳，次為銀行股。

在多方警告談判告吹之際，來自歐盟一消息人士告知路透，談判正進入最後階段，外交人員的消息指出，會員國已經開始在準備1月1日起執行新協議的程序。

CMC英國分析師Madden表示，他們還在進行談判的事實，就有理由進入市場買進。

倫敦FTSE指數開低走高，收漲0.66%，但仍落後歐洲其他夥伴股市。

法國在周三解除對英國邊境的旅客和貨運管制；但仍有多國對英關閉國界；英國超市警告部分食物供應的短缺。

戴姆勒集團(Daimler)大漲3.3%，為泛歐600指數表現最好個股。媒體揭露，該集團將在明年底分拆卡車業務，並讓其上市。

泛歐600指數即將結束動盪的2020年，儘管在極度寬鬆政策和疫苗開發消息的提振下，股市已從疫情低點復甦，但預計今年仍下跌約5%。

與全球經濟成長密切關聯的銀行股和能源股，今年至今下跌約25%；另脫歐的不確定性，亦增添了銀行股的跌勢。

旅遊股為新冠疫情的重災股，預計今年下跌約16%，為自2008年以來最糟表現。

另一方面，科技股被視為疫情的贏家，為居家股的代表，今年上漲約12%。

(時報資訊)