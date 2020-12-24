根據日經新聞報導，日本周五將公布一項綠色成長戰略計畫，其中包括日本計畫在15年後，也就是2035年左右，全面使用電動汽車，以取代目前有污染性爭議的傳統汽油汽車。

日本政府這項即將公布的綠色成長政策，可把前首相安倍晉三曾宣示過，2050年將把碳排放量降到零的口號具體行動化。

根據日經了解，日本政府將設定14個能早日成為綠色社會的目標，其中包括至2040年時，日本將建設高達45GW（百萬瓩）海上風力發電設施。另外，到2050年時，綠色再生能源將佔日本總電力的五至六成左右。

現任總理菅義偉，也將綠色投資列為其首要施政方針，希望幫助日本早日實現碳中和目標。

據路透社了解，日本將考慮在2030年之前，把對地球環境不友善的溫室氣體排放量，至少減至目標值外，並考慮在2021年針對排出二氧化碳這種行為，將開徵新的環境稅，也就是要繳交碳稅之意。

所謂綠色成長的概念，最早源於2000年發行的的經濟學人雜誌中。綜合聯合國，經濟合作暨發展組織(OECD)與亞太經合會(APEC)等不同國際組織對綠色成長的定義，就是發展經濟同時，也要確保環境保護，並以零污染為目標前進。同時，綠色經濟也能提振全社會朝良性發展。

(時報資訊)