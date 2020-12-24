威盛(2388)小金雞高速傳輸晶片研發的IC設計公司威鋒(6756)今以每股168元轉上市掛牌，蜜月行情火熱，漲幅一度衝上60.4%，股價最高達269.5元。

威鋒為全球獨特兼具完整USB高速傳輸、USB Type-C及USB PD相關技術布局的控制晶片領導廠商，產品終端主要應用於個人電腦、筆電、平板、手機、遊戲機等領域。受惠需求持續旺盛，威鋒今年前三季營收14.22億元，較去年同期成長超過2成、淨利2.35億元更已接近2019年全年表現，展現強勁的成長動能。

有鑑於市場對於高速傳輸需求漸長，與USB 3.0在PC及手機市場的廣泛採用，整體USB 3.0市場規模在2025年將可達到美金67億元。而2019年所頒布的USB4，傳輸速率可達到40Gbps，不僅能傳輸更多種類資料、更高解析度影像，也能更智慧化的進行電源管理及分配總頻寬。隨著英特爾在今年推出可支援USB4的處理器平台，近期蘋果推出的M1 SOC也支援USB4，預期明年起各大廠商將陸續推出可支援USB4規格的電子產品。

另外，運算與通訊產品在2022年前也將有半數以上搭載至少一個USB-C接口。預期到2024年間，整體Type-C接口出貨量將達30%以上的年複合成長率，威鋒均將因此受惠。

展望未來，隨著預期在USB Type-C持續增長、5G及IoT等新應用帶動的需求，以及USB4規格已完成制定，終端產品採用在即，於新應用及新規格所帶動之成長動能挹注下，威鋒營運可望有強勁表現。

威鋒本次公開申購含過額配售張數合計為2,231張，合格申購數量343,553筆，中籤率僅0.64%。另由於本次申購價格為每股168元，以威鋒12月22日興櫃均價每股312.49元設算，公開申購中籤潛在獲利達86%。

(時報資訊)