24歲的「D胸女神」啾啾，因為「爆乳青筋奶」走紅，在IG擁有43萬粉絲力挺的超高人氣，近來為了配合拍攝雜誌封面，身穿白色開高叉泳裝，火辣身材讓人一覽無遺，不過她自曝有次本來要拍時裝照，到現場卻臨時變成穿內衣拍攝，讓她坦言當下嚇的不知所措。

「D胸女神」啾啾從南部北上打拚，從事模特兒多年的她，表示踏入這一行前要下定決心，否則遇到許多奇怪要求，很容易就無法堅持下去，她透露有次拍攝明明談好是穿時裝，卻變成要拍內衣尺度，對於攝影師臨時提出奇怪要求，雖然當下嚇到不知道該怎麼辦，但也只能假裝鎮定，硬著頭皮拍攝，不過她強調這只是少數個案。

啾啾傲人好身材令人驚艷。（圖／chuchu0526 IG）

談到155公分的她，卻有著傲人Ｄ奶好身材，被問到是否經過「後天加工」？啾啾自豪表示：「感謝媽媽生這對奶子給我是真奶的Q度，形狀又很自然，每次穿有性感的造型都可以成功駕馭」，至於談到擇偶條件，她表示自己有點大女人主義，可能要有點M屬性男生才適合自己，至於經濟條件，她強調收入多少並非重點，但上進心是絕對不能缺少的。

對於未來相當有規劃的她，認為模特兒行業具有時效性，因此透過網路高人氣經營副業，從產品開發、研究、打版、出貨等全都親自參與，展現出老闆娘的氣勢。

(中時新聞網)