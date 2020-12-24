大陸監管部門再次對網路巨頭阿里巴巴開鍘，市場監管總局表示依法對阿里巴巴進行「二選一」等涉嫌壟斷行為立案調查。而人行等金融監管部門則稱會在近日約談螞蟻集團。

阿里巴巴港股24日開盤股價直落，現跌6.36％報232.6港元。

新華社24日報導，近日，市場監管總局根據舉報，依法對阿里巴巴集團控股有限公司實施「二選一」等涉嫌壟斷行為立案調查。

同時，新華視點24日指出，中國人民銀行、中國銀保監會、中國證監會、國家外匯管理局將於近日約談螞蟻集團，督促指導螞蟻集團按照市場化、法治化原則，落實金融監管、公平競爭和保護消費者合法權益等要求，規範金融業務經營與發展。

螞蟻集團24日回應，收到監管部門的約談通知，將認真學習和嚴格遵從監管部門的要求，不折不扣地做好相關工作的落實。

當前大陸監管部門對網路平台、金融科技業者採取高壓態度，市值與估值最高的阿里、螞蟻成為監管部門出手最頻繁的企業，10月底時阿里創辦人、螞蟻實控人馬雲曾在演講上抨擊大陸金融監管方式不利於創新。

(工商 )