眾所注目的萊豬進口等9項行政命令及《食安法》、《學校衛生法》相關投票表決今日於立院「直球對決」。如無意外，在民進黨團下軍令狀後，61席綠委將全數出席投票，除非綠營跑票超過11票以上，否則萊豬進口將於明年1月1日上路，民進黨立院黨團總召柯建銘今日上午表示，跑票者自會有機制處理。

有關萊豬進口等9項行政命令內容如下：1.農防字第1011473960號公告(牛豬在國外使用萊克多巴胺不受限制)；2.包裝食品之豬肉及豬可食部位原料之原產地標示規定；3.直接供應飲食場所供應食品之豬肉及豬可食部位原料之原產地標示規定；4.進口牛肉檢疫及查驗作業程序；5.美國及加拿大牛肉及其產品之進口規定；6.散裝食品標示規定1(原產地標示規定)；7.散裝食品標示規定2(原產地標示規定)；8.散裝食品標示相關規定廢止案；9.動物用藥殘留標準(萊劑殘留容許量)。

立院113席立委中，扣除因案在押的綠委蘇震清、藍委廖國棟，及服刑中的無黨立委傅崐萁等人，可投票立委共110人，民進黨扣除蘇震清後仍有61席，已單獨過半，而今日立院預計上午處理法案，下午處理行政命令。

柯建銘說，這場萊豬論戰，國民黨到目前為止已經進退失據，民眾也都很清楚藍營在演哪齣戲，就是在演政治的神風特攻隊。

(中時 )