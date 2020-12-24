爭議論多年的「萊豬進口問題」今年點燃引信。8月28日蔡英文宣布開放含萊克多巴胺的美國豬肉進口，此議題立即成為朝野攻防重點，隨後爆發連串政黨、民間抗爭。今（24）日立法院針對萊豬行政命令進行表決大戰，萊豬叩關進入倒數之際，《中時新聞網》帶您回顧這場萊豬大戰始末，目證歷史記錄。

8月28日 蔡英文總統宣布終結14年禁止瘦肉精豬肉進口後，引發各界譁然。隨後，主管單位衛褔部公布萊克多巴胺殘留容許值，豬肝、豬腎0.04ppm，但台灣並未進口，其他可食用部位定為0.01ppm。

11月22日勞工運動團體發起「秋鬥」抗議遊行，5萬民眾上街對萊豬政策發出怒吼，堪稱是歷年來活動人數最盛大的一次。

隨後蘇貞昌就萊豬開放一事，到立法院進行施政報告，國民黨發動12次杯葛。11月27日蘇貞昌第13度赴報告，國民黨無預警潑灑豬內臟，引爆國會衝突。

12月12日，沈智慧在立法院門口絕食，抗議來豬進口，16上午11時許絕食進入第97小時，體力不支，經醫師評估後送醫治療，由沈智慧發起的野薑花運動也不斷擴大。

反美國萊豬進口的精神科醫師蘇偉碩（見圖），22日到立法院外聲援靜坐抗議的國民黨前立委沈智慧。（黃世麒攝）

在此同時，政府「查水表」事件一波接一波。先是信功肉品指控蘇貞昌故意誤導，強調支持的是台灣豬肉外銷、反對萊豬，沒多久就有消防人員上門安檢，對此行政院澄清是業者自行提出申請。

醫師蘇偉碩則因多次發表反萊豬言論，稱萊豬就是毒豬，遭衛福部依《食安法》告發，政府此作法引來批評聲浪，雖遭公審、凌辱，即使害怕，蘇偉碩仍堅持說真話捍衛食安。

今立法院表決9項萊豬行政命令，由於朝野黨團針對9項行政命令及法案都提修正草案，若所有提案立委均發言，估計至少近17小時、到25日凌晨才會結束。

(中時新聞網)