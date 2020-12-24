每年年末都會有各個獎項，來給予辛勤工作的藝人肯定，「TB WORLD」近日公布年度百大美女榜單，第一名由27歲的土耳其女星漢德埃賽爾（Hande Erçel）奪下，而南韓大勢女團TWICE人氣成員子瑜，僅排在第8名。
漢德埃賽爾19歲就成為土耳其小姐，之後進軍時尚界、娛樂圈，是模特兒也是演員，2015年憑著浪漫喜劇《愛的詮釋》爆紅，讓她晉升一線女星，IG擁有逾1700萬粉絲，而擁有亮麗外型和火辣身材的她，近年頻頻入選各大百大美女榜單。
此外，第2到10名分別為寶萊塢女星荻皮卡帕都恭（Deepika Padukone）、匈牙利「小惡魔」超模芭芭拉帕爾文、韓團「少女時代」潤娥、印尼女星Lesti Kejora、性感女神亞歷珊卓妲妲里奧、「龍后」艾蜜莉亞克拉克、韓團「TWICE」周子瑜、大陸歌手許佳琪、寶萊塢女星艾絲維亞雷（Aishwarya Rai）。
值得注意的是，每年年底都會造成轟動的美國電影網站「TC Candler」全球百大帥哥美女，子瑜連續5年入選，去年更奪下世一美，不過在「TB WORLD」榜單只第8名，不過粉絲還是很期待，子瑜會不會蟬聯「TC Candler」百大美女冠軍寶座。
(中時新聞網)
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