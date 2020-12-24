台灣人氣樂團「五月天」由主唱阿信、團長暨吉他手怪獸、吉他手石頭、貝斯手瑪莎和鼓手冠佑五人組成，「好好好想見到你」MaydayFly to 2021演唱會將在明（25日）舉行，但台灣卻爆發本土確診案例，對此相信音樂開放歌迷退票，同時五月天也在臉書公布耶誕禮，讓許多粉絲驚喜不已。

五月天本周五將在桃園國際棒球場連唱5天，票早就被粉絲秒殺，但台灣近日出現本土染疫案例，不免引起民眾擔憂，桃園市長鄭文燦表示演唱會不會取消，但會採取嚴格的實聯制，必須要帶手機、掃QR code的票根加量體溫才能入場，並要求歌迷配戴口罩，商品販售區也取消。

相信音樂也宣布，如果有歌迷因為疫情關係無法參加演唱會，今天將會在臉書粉絲專頁公布退票事宜，再請大家多多留意。

雖然疫情有些擾亂心情，五月天仍在寒冬帶給歌迷們驚喜，宣告睽違2年的最新單曲《因為你 所以我》將在聖誕節當天0點0分準時上線，彷彿像聖誕老人送耶誕禮一般，讓粉絲驚呼不已，紛紛留言：「謝謝五月天，這聖誕禮物太令人開心了」、「我就知道貼心的你們一定會繼續用音樂陪伴大家」。

(中時新聞網)