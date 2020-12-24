媒體報導英國已接近達成脫歐貿易協議，以及法國、荷蘭與比利時重啟與英國的邊境，受此影響，周三美國公債殖利率大漲，殖利率曲線達到逾3年來最陡峭的程度。

周三美國10年期指標公債殖利率上升4個基點，報0.956%，盤中一度站上0.973%，創下12月7日來新高。

兩年/10年期公債殖利率利差擴大至85個基點，創下2017年10月來之最。

10年期抗通膨債券（TIPS）損益平衡通膨率跳升至1.98%，創下至少2019年初以來新高。

路透社報導，歐盟外交高層透露，歐盟成員國已開始準備相關程序，讓歐盟與英國達成的新貿易協議自1月1日起就定位，這顯示雙方可能即將達成協議。

BMO Capital Markets美國利率策略部主管Ian Lyngen表示，公債殖利率升高，是受到英脫歐貿易協議可能即將拍板的樂觀消息影響，但本周交投清淡導致波動放大，因流動性較低，債券價格不免陷入震盪。

法國、荷蘭與比利時將自23日起有條件對英國重啟邊界，但要消化數千輛卡關的貨車，可能要拖到耶誕節。

英國的正面消息扭轉了之前對美債的避險買盤。

美國總統川普周二暗示他可能不會簽署國會剛通過並送交的8,920億美元新紓困法案，並要求修改法案內容，包括提高現金發放金額，並排除浪費的支出。

由於新紓困案附加於全年政府支出法案中，川普若不簽署法案，美國將面臨政府關門，以及受疫情重創的民眾與企業得不到援助的困境，使市場避險情緒升高。

美國債券市場將於周四美東時間下午2點提前收盤，周五因聖誕節休市。

(時報資訊)