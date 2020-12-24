加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）今天指出，因為新出現的新型冠狀病毒疾病變種病毒在英國快速蔓延，加拿大將延長暫停來自英國的客運航班至明年1月初。

法新社報導，在歐洲已是受2019冠狀病毒疾病（COVID-19）創擊最嚴重國家之一的英國現正努力與病毒對抗之際，北美的加拿大已加入全球數十國對英國實施旅行限制。

杜魯道在記者會表示：「今天，我宣布我們暫時停止由英國飛往加拿大的客運航班禁令再延長2週至1月6日，如此我們可以避免這種變異的新型冠狀病毒在加拿大擴散。」

加拿大自19日午夜開始，已暫停來自英國的商用和客運航班入境72小時。

這種病毒的新病毒株被發現後讓全球深感警戒，因為似乎更容易擴散。不過專家表示，目前沒有證據顯示新病毒株的致命性更強，或對疫苗更具抵抗力。

加拿大今天也成為全球第2個批准使用美國生技公司莫德納（Moderna）疫苗的國家，2週前加拿大甫批准使用輝瑞（Pfizer）/BioNTech疫苗。

加拿大14日起，在輝瑞疫苗供應相對有限下，對染疫風險高的人口施打疫苗，包括前線醫療照護人員、長照機構居民和員工。

隨著假期季節腳步接近，加拿大疫情擴散也加速。根據通報，自疫情爆發迄今，境內染疫確診逾52萬3000 例，將近1萬4500人病歿。

(中央社)