記憶體模組廠威剛(3260)第四季營運將持續穩健，法人本周重新回補，三大法人周三共計買超1065張，帶動股價持續上漲。

威剛表示，第四季客戶需求穩健，DRAM與NAND Flash合約價跌幅相對縮減，看好營運可望持穩、甚至有機會優於第三季。

威剛日前公布，10月自結稅後純益1.91億元，每股純益0.86元，較去年同期明顯轉好。

展望明年記憶體市況，威剛董事長陳立白表示，DRAM上游新增產能有限，明年第一季可望達成供需平衡。

此外，記憶體大廠美光桃園廠本月初發生跳電一小時，在DRAM供給受影響情況下，現貨價近期上漲逾一成，對模組廠有利。業界預估明年首季，DRAM合約價可望止跌甚至小漲。

威剛受惠記憶體市況持續回溫，11月合併營收月增8.1%至31.23億元，寫下2020年以來單月次高，相較2019年同期成長23.4%，累計2020年前11月合併營收292.81億元、年增26.4%。

威剛第三季業績穩健，每股稅後淨利1.37元。受惠於今年固態硬碟(SSD)出貨動能持續強勁等帶動，今年前三季交出毛利率、營益率及淨利率「三率三升」的成績，前三季稅後淨利10.44億元，年增56%，歸屬於母公司淨利10.38億元，基本每股盈餘4.69元，表現為近3年來同期最佳水準。

(時報資訊)