1.聯電(2303)：市場預期可望跟進韓DB HiTek調漲明年晶圓代工價格，今早股價漲約1%，收復5日線。

2.高興昌(2008)：調漲1月黑鋼管每公噸1500元、鍍鋅鋼管2400元，昨外資轉買超，今早股價急攻漲停。

3.第一銅(2009)：庫存下降激勵LME期銅走升，今早不理外資連兩日賣超，股價仍強漲逾8。

4.和大(1536)：特斯拉增產利多猶在，再添蘋果電動車Apple car將提前兩年完成消息，今早股價一度衝上108元，一舉收復5日線、月線。

5.大魯閣(1432) ：外資連三日擴大買超計259張，今早股價一度漲逾5%，收復5日線。

6.貿聯-KY(3665)：Apple car炒熱電動車題材，開盤後走高逾2%，將挑戰240元上方壓力區。

7.淳安(6283)：電動車正夯，搭配車載鏡頭出貨放量，強勢開高急奔漲停。

8.凱美(2375)：與奇力新子公司股權互相轉提升營運綜效，攻高觸漲停。

9.興勤(2428)：電動車領域收割，搭上近期車用主流題材，股價順利突破前高，以164.5元改寫新高價。

10.耕興(6146)：5G手機檢測接單爆發，250元有撐，早盤跳漲4%。

11.直得(1597)：後市看俏，二廠明年6月啟用，早盤漲逾3%，收復短均及月線。

12.華新(1605)：與東元換股策略聯盟，擴電動車充電樁業務，早盤放量漲逾3.5%，收復短均。

13.威強電(3022)：外資昨轉買超，早盤短多點火，股價快攻漲停鎖死。

14.富邦金(2881)：展現對日盛金併購誠意，早盤彈升逾1%，重返周線。

15.時碩工業(4566)：中小型股受寵，外資昨小幅回補，早盤漲逾5%，站上50元關口。

16.中石化(1314)：AN、MMA報價續揚，營運加分，早盤爆量續漲逾3%，再登波段新高價。

17.志信(2611)：外資回頭補買，買方墊高，股價上衝逾6%，重返5日線。

18.國際中橡(2104)：車市復甦、油價續漲，外資再度敲進，晨盤上揚逾2%，重抱五日線。

19.華興(6164)：訂單回籠+股價位階偏低，吸引買盤搶進，笑納兩根漲停，進逼10元票面。

20.邑錡(7402)：新晶片助攻，拚重返榮耀，晨盤觸頂，連收月季線。

21.耀登(3138)：5G商機至少旺3年，蜜月行情燒滾滾，晨盤攀揚5%，續闖天價145元。

22.新纖(1409)：明年加碼布局越南，早盤獲買盤敲進，股價觸及漲停，登波段高。

23.集盛(1455)：加工絲、尼龍價漲，喜迎營運高峰，晨盤放量攻頂，登逾2年高價。

24.安集(6477)：用電大戶條款上路在即+拜登力挺綠能題材，今放量強彈5%，衝上72.4元天價。

(時報資訊)