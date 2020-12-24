邁入第3年的精誠(6214)集團「AI+新創加乘器計畫」（AI+ Generator Program, AGP），今年度經過逾半年的評選階段，10月下旬選出8家具國際發展潛力的AI新創加入計畫成員，這些新創皆有亮眼的成功案例，以及進軍國際市場的規劃與執行成績，包括已在全球吸引180萬人體驗的「維亞娛樂」，擁有多款100％自製大型VR產品；能6秒隔空測心跳與情緒反應，獲數位銀行、健康照護管理客戶採用的「鉅怡智慧」等，未來精誠將依據入選新創個別的拓展需求與產品特色，協助聚焦行業應用、與精誠3萬家企業客戶媒合對接，進行深度的國內外市場拓銷合作，助攻發展國際級AI應用。

精誠集團AGP營運長凌子涵表示：「AGP定位在助攻AI新創聚焦行業應用、加速產品與服務落地，並運用精誠集團生態圈夥伴資源，協助新創團隊進軍海外市場，自2018年啟動AGP之後，目前已經協助新創團隊對接逾百家企業客戶，並幫助多家新創成功取得首次大型專案。此外，雖然2020年受到疫情影響，我們仍受邀成為日本TOPPAN Printing創新方案驗證計畫co-necto首家海外合作夥伴，透過遠端協作的方式，協助AGP新創持續關注日本市場，為疫後拓展海外市場做足準備。」

歷經逾半年與團隊深入接觸、洽談及申請審核，入選AGP 2020的新創團隊緊扣5G、工業物聯網、資訊安全、Machine Learning等趨勢領域，包括：維亞娛樂、鉅怡智慧、杰悉科技、慧誠智醫、易開科技、桓竑智聯、杰倫智能科技、百威雷科技等。

AGP 2019新創團隊的拓展成果也相關豐碩，成功為8家新創對接近百家海內外企業客戶，像是提供微智慧電網服務的「展綠科技」，便由精誠智慧製造團隊協助媒合了30家客戶；「慧穩科技」也在精誠協助下成功與高爾夫球業者合作，提供高爾夫球AI-AOI瑕疵檢測設備；物聯網資安團隊「安華聯網」則是成功對接高爾夫球、汽車板金等製造商，協助完備管理制度與資安檢測服務。

(時報資訊)