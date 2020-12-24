警方獲報前往查看並酒測，周男酒測值為0，林男酒測值超出標準。（警方提供／羅亦晽花蓮傳真）

地主聽聞自己田裡有車掉入，趕緊前往查看，所幸2車皆已吊離，地主表示，不會對車主求償，自己則會另找時間清理田地裡的碎片。（羅亦晽翻攝「花蓮同鄉會」臉書社團）

花蓮一名44歲林姓男子竟酒駕載小孩，22日晚間行經鄉間小路無閃黃燈的十字路口時，疑因未互相禮讓，不慎與22歲周姓駕駛碰撞，2車雙雙掉入芋頭田裡，所幸林男和8歲小孩僅擦挫傷送醫，周則無外傷，警方將依涉嫌公共危險罪名將林男函送偵辦。

警方表示，22日晚上7點許獲報指出，吉安鄉明仁2街與明義3街口發生一起交通事故，經查林男駕駛自小客車沿明仁2街西往東方向行駛，周男駕駛自小客車沿明義3街南往北方向行駛，2車疑未禮讓在路口發生擦撞。

發生碰撞後，2車雙雙掉入一旁田地裡，林男與小孩臉頰及手腳些微擦挫傷，送醫救治後無生命危險，周男則無外傷；警方到場後酒測，周男酒測值為0，林男酒測值超出標準，警方表示，完成調查後將依涉嫌公共危險罪名函送偵辦。

地主昨天早上聽聞自己田裡有車掉入，趕緊前往查看，所幸2車皆已吊離，只剩下少數破碎零件，地主表示，田地原本是種芋頭，最近採收完剛將田地整好，不會對車主求償，自己會找時間清理田地裡的碎片。

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(中時 )