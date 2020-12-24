長榮航空紐西蘭籍機師（案765）確診新冠肺炎，傳染給其他機師，抵台不遵守防疫規定再傳染給廣達集團女員工導致台灣0本土感染破功，引起社會憤怒，今又傳出有同班機的空服員，回台當晚不必居家檢疫立刻參加百人餐敘，引來疑慮。長榮回應，該班機為客機載貨，外站未入境住宿的組員不需要居家檢疫，該名空服的檢測結果則為陰性。

有媒體爆料，與案765同班機的後艙空服員，執勤結束回台後沒有居家檢疫，當晚立刻參加百人聚餐。由於該空服員執勤的是客機載貨，只負責監看載貨，沒有服務旅客，行為並未違反交通部民用航空局規範，但引起業界質疑航空公司作法不當，甚至可能是另一個防疫破口。

長榮航空回應，該名空服員為12月12日由台北飛往芝加哥客機機艙載貨的客艙監貨人員，該航班僅載貨，無任何客人搭載。飛機抵達芝加哥後立即以旅客身份原班機返回，於12月14日清晨抵台，未在當地滯留及住宿，回程航班機客艙亦沒有載客或載貨，依照交通部民航局《國籍航空公司機組人員防疫健康管控措施原則》規定，外站未入境住宿的組員不需要居家檢疫，因此在12月16日晚上參加私人聚會。

長榮強調，公司規定所有美國客艙載貨當班機往返的空服員，監貨之空服員需全程佩帶口罩。到達疫區之外站，雖不入境，但自下機通關至返回機上過程中，需要全程配戴口罩、護目鏡、手套，並加發一件拋棄式隔離衣，避免與當地人的接觸風險。

此名空服員12月12日與案765確診外籍機師同班機飛往美國，已依中央流行疫情指揮中心的疫調進行核酸檢測，檢測結果為陰性，並自12月19日開始進行居家隔離。長榮說，已多次向機組人員宣導，做好自主健康管理，儘量減少外出及群聚，共同堅守防疫陣線。

(中時 )