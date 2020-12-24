中國國家市場監管總局今早公布，立案調查阿里巴巴的壟斷行為。阿里巴巴美股盤後下跌逾3%。官媒人民日報的評論指，本次調查是為引導平台經濟健康發展，國家支持的態度不變。

中國電商巨頭阿里巴巴連日成為政府「反壟斷」的頭號目標。中國國家市場監督管理總局24日上午8時30分在官網發布訊息指，近日根據舉報，依法對阿里巴巴集團控股有限公司實施「二選一」等涉嫌壟斷行為立法調查。

「二選一」指的是電商平台要求商家只能加入單一平台，以達到市場壟斷效果。中國市場監管總局10日發布的「關於平台經濟領域的反壟斷指南（徵求意見稿）」，也對這種行為提出認定標準。

中共官媒人民日報24日也對此事發表評論，指「此次立案調查，並不意味著國家對平台經濟鼓勵、支持的態度有所改變，恰恰是為了更好規範和發展平台經濟，引導、促進其健康發展，以期為中國經濟高質量（品質）發展作出更大貢獻」。

截至上午9時30分，阿里巴巴在美股的股價盤後下跌3.42%。（編輯：沈朋達）1091224

(中央社)