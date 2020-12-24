我國22日新增一例本土病例，為廣達集團旗下的一名女員工（案771），被紐籍機師感染確診，而指揮中心昨也在「全國本土病例地理分布圖」中，在桃園市的確診個案中加1例，截至目前，彰化縣以北除了苗栗縣和新竹縣之外，通通都淪陷。

根據疾管署發布的「全國本土病例地理分布圖」中可見，新北市的新冠肺炎確診個案為18例居冠，其次是桃園市的15例、台北市8例、台中市5例、彰化市4例皆已達「紅色警示」；新竹市的3例則是「橘色警示」；台南市、基隆市及南投縣則各有一例，全台目前累計有56例本土個案。

確診紐籍機師和廣達集團女員工從12月7日起見面至12日，期間去過好市多、SOGO等公共場所，女子的接觸者共匡列173人，其中已有170人檢驗結果為陰性，包括4名有症狀的，已採檢2次都是陰性，其餘3人尚未出爐。

胸腔暨重症醫師黃軒指出，台灣至少要等到明年下半年才有疫苗，所以未來半年台灣仍處處是危機，只能靠做好秋冬專案國際化、全面管制邊境和放棄各種泡泡，才可能穩住疫情。

(中時新聞網)