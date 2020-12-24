大陸男星胡歌擁外貌俊帥、親民個性以及精湛演技，讓他穩坐男神寶座，總給外界白嫩小生形象的胡歌，近期出席公司「唐人影視」年會，胡歌大方搞怪戴墨鏡、綠色假髮入鏡，完全沒有偶像包袱。

38歲男神胡歌出席經紀公司「唐人影視」年會，坐在人群之中的胡歌很搶鏡，改走粗獷風格的胡歌留鬍子，他還大方頂著綠色爆炸頭假髮、戴墨鏡，坐在地板上大合照，胡歌完全沒有偶像包袱，男神相當率性。

胡歌搞怪戴墨鏡、綠色假髮入鏡，完全沒有偶像包袱。（圖／取材自唐人影視微博）

胡歌難得展現「調皮」的一面，他活潑模樣相當吸睛，引發網友熱議「C位男明星能不能正視您的美貌」、「老胡太可愛了」、「胡歌的頭髮好搶眼阿」、「一哥總是與眾不同」、「不一樣的胡歌 很開心的樣子」。

其實在往年的唐人影視年會裡，胡歌的動向總引發討論，而在前年的大合照中，胡歌卻是P圖後製上去的，對此，唐人總裁蔡藝儂則留言表示，胡歌原本要拍大合照，但擔心現身會引發騷動，所以勸胡歌別過來，不過蔡藝儂還透露，胡歌拍照時還調皮擺各種鬼臉，小小舉動看得出胡歌的最大心意。

(中時新聞網)