什麼是「人間富貴花」？大概就是美艷而且沒有風塵味，看起來很貴氣，像牡丹一樣雍容華貴的女子。星座運勢網站「星座愛情運勢」分享，以下4個星座的女人像在富貴家庭中生長的嬌花，卻沒有嬌氣，美艷動人、姿態優雅、燦爛耀眼。

▍1.天秤座

天秤女看起來很像家庭條件很好的家庭裡出來的女孩，即使不是生活在富裕的家庭，也會努力為自己創造有品質的生活。長相上是標準的美女，很在意顏值，很會保養打扮，審美觀很好，無論在家多邋遢，出門一定艷壓群芳。天秤女「知世故而不世故」，在任何場合都能舉止得當，優雅大方，面對各方投來的傾慕之情，也只是微笑頷首，毫無得意之色。

▍2.摩羯座

摩羯女像是家教嚴格的大家閨秀，做事沉著、思想優越，行為舉止都能展現良好的修養。他長相端莊大方，性格內斂、率真，是集合了成熟和天真於一體的美麗女子。他平常不愛打扮，但是在重要場合不會失了禮儀，化了濃妝更顯艷麗明媚。他雖不冷淡，但也不易接近，自有一種與眾不同的獨特魅力，不容忽視。

▍3.金牛座

金牛女天生富貴命，雖不是含著金湯匙出生，但也不缺錢，他一向不喜歡揮霍，但是對於值得花的錢也毫不手軟，很願意投資自己，讓自己更優秀。他長相有一種傳統的美，不屬於骨感美人，稍微有點肉肉的身材和面容，讓他看起來更富貴。他大智若愚，有才華卻不張揚，性格可愛，是被家人呵護到大的美好模樣。

▍4.處女座

處女女的完美主義，不僅來源於自身的個性，還和家庭環境有關。優秀的父母，良好的家庭環境，造就如此自律、追求完美的女孩。他天生麗質，膚白貌美，五官精緻，上妝更顯優雅貴氣。他很重視內在修養，腹有詩書，有一種超凡脫俗的氣質。即使穿著普通，也掩蓋不了自身的高貴。

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(中時新聞網)