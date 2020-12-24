大同(2371)12月23日再宣布新董總人事案並舉行記者會，由董事長盧明光宣達營運願景，同時介紹總經理鍾依文和執行副總兼技術長戴豐樹。在新人事案底定下，大同股價今早再觸及29字頭，由於外資持續賣超大同，昨日再大賣1.9萬餘張，持股比降到2成左右，大同近期仍由內資撐場。目前大同股價已經勝過競爭對手東元(1504)。

從營運面來看，大同前11月營收為290億元，東元前11月營收為4069億元；大同前三季母公司業主淨損約70萬元，而東元前三季母公司業主淨利為27.2億元。換言之，東元雖然獲利傲視大同，但股價卻已經被拋在大同之下。早盤東元股價在27.25元左右。顯然，這波大同股價上揚，是「無基之彈，有夢最美」。

對財務嫻熟的盧明光昨天也分析大同財務，母公司負債比55%偏高，合併財報負債比亦高達75％～76％，盧明光向董事會要求先給120億元，用來償還長期貸款，再向銀行貸較低利率的貸款，母公司負債比可降至48％，合併負債比降至73％。另外，為解決大同資金短絀及華映處分資產卡關問題，大同也挖角合作金庫商業銀行協理張淑梅出任財務長。

(時報資訊)