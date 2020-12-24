美國總統川普周三否決一項規模達7400億美元的大規模國防政策與支出法案，使60年來這項措施第一次未能完成立法的可能性升高。

川普在聲明中表示，該法案未能納入關鍵性的國家安全措施，卻納入不尊重美國退伍軍人與軍隊歷史的條款，並且與我的政府為了將美國置於國家安全與外交政策首位所做出的努力背道而馳。

川普並表示：「這是給中國與俄羅斯的禮物」，但他未說明具體細節。

這個《國防授權法案》（The National Defense Authorization Act）向來是在獲得強大的兩黨的支持與「防否決多數」下過關，這表示，川普的任何否決動作最後都可能被推翻。

美國國會必須再度表決來推翻川普的否決。

眾議院將在周一假期結束後重返議事殿堂。稍早前眾議院議長佩洛西表示，眾院將於12月28日投票推翻川普對國防支出法案的否決。

佩洛西在聲明中表示，川普否決該法案是一個「將危害我們軍隊極為魯莽的行為」，並將使美國國家安全處於險境。

參議院多數黨領袖麥康諾也已宣布，參議院將在下周二就推翻川普的否決進行表決。

(時報資訊)