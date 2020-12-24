天鈺(4961)第四季各產品線表現持續穩健，面對上游晶圓緊張，目前夏普的產能多數給天鈺用，8吋產能還沒有全滿，天鈺今儘管仍處於分盤交易階段、約每20分鐘搓合一次，但股價依舊強勢走揚，一度逼近漲停，股價再創新高，蓄勢叩關百元大關。

天鈺第三季受惠於宅經濟發酵，各產品線都面臨缺單及缺貨的狀況，第三季營運較第二季成長的主要動能來自電子書、中尺寸(平板、車載、工控儀表板)、TV所帶動，NB產品也受惠居家辦公需求，相較去年第三季電子標籤成長幅度最大，但整體佔比仍小，其次是NB，然後是T-CON，除中尺寸持平外，其他都上揚。

天鈺先前因股價短線波段漲幅過大，達公佈注意交易資訊標準，公布其11月營收12.63萬元，年增71.19%；稅前淨利1.98億元，年增3900.4%，本期淨利1.69億元，年增3858.26%，每股盈餘1.03元。

展望第四季，天鈺大尺寸推出Total Solution(DDI+T-Con+PMIC)、小DDI價格調漲，加上ESL的需求等，所有產品線的需求都不錯，單季營運應該有不錯的表現。

以彩色電子紙產業趨勢來看，元太(8069)用ACEP技術，材料革新後翻頁速度變快，驅動IC也要升級，目前還在開發尚未上市，但彩色電子紙在未來教育市場可以期待，後續也會往大尺寸靠攏，但還是要看元太的進度跟客戶策略，目前的彩色電子書還是以傳統的驅動IC為主。

面對晶圓產能緊張，據悉，夏普的產能多數給天鈺用，目前8吋產能還沒有全滿，天鈺也會在其他幾家代工廠優化產品投片的組合。

(時報資訊)