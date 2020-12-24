手握大陸最知名科幻IP「三體」的遊戲公司遊族網絡近期頻傳高管內鬨、甚至有董事長兼總經理林奇遭投毒的消息，遊族23日盤後也公告，林奇因身體不適入院。陸股24日開盤遊族網絡大跌，一度跌逾7％，現跌4.90％報人民幣（下同）13.38元。

23日網路上已經頻傳林奇遭投毒相關消息，遊族網絡當日收盤跌2.83％，股價報14.07元，創一年來新低，如今公告林奇住院後股價繼續滑落。遊族網絡23日盤後公告，林奇先生日前因身體不適入院，經治療目前身體狀況穩定並在持續好轉，強調事件並未對公司正常運行產生影響。

界面新聞報導，年內遊族網絡負面消息纏身，業績讓股東擔憂，且頻繁有股東內幕交易、高管離職的消息。遊族網絡年內市值已蒸發40％，落後業內競爭者。

報導稱，遊族網絡手上的「三體」IP可能是當中因素之一，「三體」為大陸最知名的科幻小說之一，但原著故事框架過於龐大宏偉，將其影視化難度相當大，遊族原先公布的「三體」拍攝計劃已經跳票超過5年，期間內林奇需要同時擔任上市公司和遊族影業的董事長，隨著遊族遊戲業務開始落後的情況下，可能引起部分高管不滿。遊族也在9月時公布，與網飛聯手聯合開發製作「三體」英文影集。

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