為反制明年的罷捷投票，無黨籍林昶佐日前在立院召開記者會，呼籲高雄選民站出來反對罷捷，力挺黃捷。對此。資深媒體人韋安反譏林昶佐，這樣反動員，不是在害黃捷嗎？「黃如果被罷成功，都是綠營挺她害的」。

看到林昶佐號召民代「挺捷」，要讓保守、韓國瑜勢力知道黃捷不孤單。韋安23日在臉書發文表示，這不是在害人，反動員嗎？向來罷免投票，都是罷免方主動，被罷免方被動，罷免票比反罷票多。

韋安更表示，2017年12月16日，當時立法委員黃國昌罷免案，總投票人數為70,924人最同意票48,693票，不同意票21,748票。由於有效同意票數，未達新北市第十二選舉區選舉人總數四分之一以上，因此罷免失敗。「所以，黃如果被罷成功，都是綠營挺她害的」。

高雄市議員黃捷罷免案18日由中選會宣告成立，定110年2月6日（星期六）舉行投票。民進黨高雄巿黨部主委趙天麟21日表示，罷免是公民權利，但還要有一定正當性，會聲援黃捷，因為她是一個表現很傑出的議員。前高雄巿長韓國瑜被罷免，是因為他落跑選總統，荒廢市政，被市民選擇把他罷免掉。

與黃同樣從時代力量退黨且交情甚篤的林昶佐，23日則在立法院舉辦「站出來！全國進步議員委員挺黃捷」記者會，呼籲高雄選民要力挺黃捷到底。

(中時新聞網)