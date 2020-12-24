金山區長廖武輝打造客製馬克杯的成品。（翻攝畫面／李俊淇新北傳真）

新北市立圖書館金山分館是北海岸第一座「生活創客工坊」，在聖誕前夕提供客製化服務，憑借閱證便可免費使用熱轉印平燙機、馬克杯機、縫紉機等設備，打造製作獨一無二的個人化專屬產品，金山區長廖武輝表示，如果民眾參加2021金山區升旗典禮，前500位參加的民眾可以得到限量的「我金山我驕傲」運動毛巾一條。

金山區長廖武輝表示，使用創客工坊馬克杯機，給自己一個最獨一無二的聖誕節禮物，製作過程很特別也很新鮮，目前金山圖書館還在試體驗階段，自己透過親自體驗的方式，以使用者角色提供參考建議給圖書館，希望對日後營運能夠有所幫助，讓更多民眾幸福開心體驗。

廖武輝當下立即到到金山圖書館1樓申辦「新北市立圖書館借閱證」，並且趕在聖誕前夕登記初體驗，成為第一位體驗客製化服務的頭號民眾，客製化「我金山我驕傲」馬克杯送給自己今年最獨一無二的聖誕禮物。

金山分館主任蕭千惠表示，到館辦理借閱證可以在新北市、桃園市、基隆市借書，而且還可以異地還書，相當便利；3樓空間打造成「生活創客工坊」，設置熱轉印平燙機、馬克杯機、縫紉機等機器設備，同時提供筆記型電腦、以及設計等相關書籍，方便北海岸地區的鄉親使用，讓民眾到圖書館便能設計、印製自己完全屬於自己風格的衣服、手提袋與馬克杯。

(中時 )